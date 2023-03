Salerno, in scena “Go Willy, go!”

Spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS

Domani, domenica 12 marzo, alle ore 19:00, sarà portato in scena sul palco del Teatro Genovesi a Salerno, direttamente dal Teatro Armathan di Verona, il quarto spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS, Go Willy, go! di e con Marco Cantieri con la regia affidata a Franca Guerra e Adriana Giacomino.

Il racconto dello spettacolo

Un uomo, la sua valigia e la paura di non essere ricordato, di venir dimenticato. Dialoga con i fantasmi della sua vita. Figure che lo hanno accompagnato nel suo interminabile viaggio verso la fama. Rimane intrappolato in questa ossessiva ricerca di notorietà. Il modesto lavoro di commesso viaggiatore, a cui Willy aveva affidato tutte le sue speranze, come un boomerang gli si rivolta contro e lo annienta. Lui rifiuta il presente della vita e si proietta verso un futuro che lo tradirà.

Per info e prenotazioni: 338 204 13 79