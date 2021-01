PATTO presenta le sue storie di strada nel nuovo singolo “Il Codice”

Il rapper PATTO apre il 2021 con un inedito a sorpresa dal titolo “Il Codice”, pubblicato e distribuito su tutte le piattaforme streaming dall’etichetta discografica Bit & Sound Music. Quella raccontata nel videoclip ufficiale, diretto da Tarto, è una situazione di disagio, l’impatto della pandemia sulla vita quotidiana ed il disorientamento della società, documentata in una ripresa dal vivo effettuata nel corso di una manifestazione pacifista svoltasi nel centro di Salerno nei mesi scorsi, con il grido di libertà di tanti esercenti e cittadini, la fotografia di un periodo importante della nostra vita che sta segnando e segnerà ciascuno di noi e di cui ne parleranno anche i libri di storia. Ma il cantautore rap PATTO, che ha avuto sempre un forte legame con l’impegno sociale cantando … il vivere della strada, partendo da una situazione come quella che stiamo vivendo, intende parlare ai giovani, come se parlasse a suo figlio nel brano, per aiutare ad affrontare e superare tutti i momenti di difficoltà con coraggio, maggiore forza e positività.

“Un’altro giorno nella Città morta…” é nel testo del brano la sensazione che si vive ad essere confinati nelle proprie case con i vincoli nei movimenti. Si avverte la limitazione della libertà nel quotidiano, la mancanza del sostegno sociale da parte di amici e familiari. Anche giovani urlano i loro disagi… ma la sensazione é che nessuno li ascolti!

Storie di strada, affetti e temi d’ attualità sono da sempre i temi affrontati dall’artista Patto, riproducendo con le sue rime la realtà della vita quotidiana!

PATTO, al secolo Fabio Ferro è tra i rapper più apprezzati della scena campana in cui ha esordito nel 96′, a soli 15 anni, nella Crew Cafardo Stile. In venticinque anni di carriera PATTO è diventato un’esponente di spicco della fortunata commistione tra cultura hip hop e vissuto del territorio campano, collaborando con Clementino, Ensi, Paura, Co’Sang, Dope One, Paranza Vibes, Dj Tayone e Miss Shona.

Il singolo “Il Codice”, scritta con il producer Maxdale, arriva dopo il grande successo di Patto con l’album ‘ImPatto’ prodotto da Tino Coppola per la Bit & Sound Music, in cui l’artista ha avuto importanti collaborazioni, nelle 11 tracce, tra cui: Jack Parisi, TY1, Fabio Musta e featuring eccellenti con Rocco Hunt, Zulù dei 99 Posse, E-Green, Morfuco e Tonico 70.