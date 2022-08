Paestum: torna Nino D’Angelo, il poeta che non sa parlare

Tappa a Paestum

Dopo il trionfale debutto nella sua Napoli lo scorso 21 luglio e l’abbraccio con il suo pubblico in giro per la penisola con un tour estivo che sta toccando meravigliose location italiane magiche e ricche di storia, Nino D’Angelo torna in Campania con ‘Il Poeta che non sa parlare – Tour Estate 2022‘: l’artista è atteso domani, martedì 23 agosto, alla Clouds Arena dei Tempi di Paestum (Salerno).

Ricchissima la scaletta, con brani cult come ‘Senza giacca e cravatta’, ‘Jesce sole’, ‘Pop corn e patatine’, ‘Chiara’, nonché alcuni brani del suo ultimo album come ‘Voglio parlà sulo d’ammore’ e ‘Cattivo penziero’. “Sarà nuovamente l’occasione per presentare il mio progetto de ‘Il Poeta che non sa parlare’- racconta il cantautore napoletano – ma anche i miei grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, a partire da ‘Nu jeans e ‘na maglietta’ che quest’anno compie 40 anni. Nel corso dello spettacolo metterò a confronto le mie due anime, quella più leggera e quella più legata al sociale”.

Il tour è prodotto dalla DI.ELLE.O. e distribuito dalla ‘Stefano Francioni Produzioni’, la tappa a Paestum è organizzata da Anni 60 Produzioni.

I biglietti per assistere allo show ancora disponibili sono acquistabili su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e presso il Botteghino dell’Arena il giorno stesso dello show a partire dalle ore 18. L’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 19. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30.