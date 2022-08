Caro energia, Benevento: Mastella vuole chiudere le scuole di sabato

Al vertice che si terrà a palazzo Mosti, sede del comune capoluogo, ci saranno anche tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e degli istituti superiori

Le restrizioni alla Russia, il sostegno alla guerra voluta da Nato e dagli americani iniziano a produrre i primi effetti devastanti sul piano sociale. E già si parla di misure drastiche di austerità e di razionamento di gas, elettricità e carburanti. A Benevento, in vista del nuovo anno scolastico si valuta di chiudere le scuole di sabato per fronteggiare il caro energia. La decisione potrebbe essere assunta nella riunione in programma giovedì prossimo tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il presidente della Provincia sannita, Nino Lombardi, e la dirigente dell’Ufficio provinciale scolastico, Mirella Scala. Al vertice che si terrà a palazzo Mosti, sede del comune capoluogo, ci saranno anche tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e degli istituti superiori di Benevento e provincia.

CiCre