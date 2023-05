Napoli, successo per il casting di Signorini

Villa Domi invasa da giovani talenti. Nuovo appuntamento il 16 giugno 2023

Per partecipare al casting per giovani artisti organizzato da Fabio Palazzi, produttore dell’iniziativa e dall’imprenditore napoletano Domenico Kontessa, proprietario di Villa Domi, sono arrivati in tanti.

Arrivati da ogni parte d’Italia, già dalle prime ore del mattino, i ragazzi hanno affollato la strada antistante l’ingresso di Villa Domi a Napoli e tutti sono stati provinati da Alfonso Signorini e Irene Ghergo.

Si respira tanta tensione tra i giovani ma l’atmosfera è comunque allegra, d’altronde, cantanti, ballerini, modelli, attori e attrici hanno avuto la possibilità di incontrare il numero uno della televisione italiana, Alfonso Signorini e una tra le più ricercate talent scout italiane, Irene Ghergo, autrice televisiva.

Riguardo all’appuntamento l’organizzatore Fabio Palazzi afferma:

“Ho voluto fortemente che questa audizione si facesse a Napoli perché vivendo in questa città sono venuto a contatto con tantissime realtà culturali e tantissimi giovani con grandi capacità artistiche. Voglio dare una opportunità a questi giovani perché Napoli è una città ricca di arte e fermento culturale”

A tantissimi giovani italiani è stata data questa grande opportunità grazie anche ai tanti brand che sono scesi in campo per stare accanto alle giovani promesse e per dare forza ai giovani. Infatti l’evento è stato organizzato con la partecipazione di: Ferrarelle; Patrizia S., unique object ceramic art design; Michele Setaro, casa vinicola; Wellness Power; Siramani Tour Operator; Pizzeria Costa; Centro Chitarre; Imback Brick; I Gemelli parrucchieri; PE, principe d’eleganza Napoli; Givova; Fuochi d’artificio Varcaturo; Domenico Fioretti maestro fornaio; Smeraglia Clinic; Gruppo Lanza, Lanza commercio detergenza; Tenuta Agrisat, mozzarella di bufala campana doc; ENIF Makeup Academy; Smaart6, birra artigianale italiana; Antonio Petrone; Babà Re; New System; Senor, boxer uomo; Geco Renew Group; Faiella Nicola, servizi ambientali; Centric; A.M.A.R.; New Ashalt Tecnology; T Positive; Pako Tour, Traveling the World; Nature Dream, riciclo e smaltimento rifiuti; Pubbli And Management; Comella; De.Mar, forniture ittiche; Mama Rebella Shoes; Ilaria Vitaliano; Raffaele Cioffi; Cantine Giorgi, Tesori del Matese; Talco; Todisco; SAFIN; 90 viva gli anni 90; Elisir Seta Rossa; Lisita Pasticcerie; AM Flower Creative Design; Vega Luxury.

Pieno sostegno all’iniziativa anche da parte di Domenico Kontessa che ha messo a disposizione la struttura per tutti gli invitati allo scopo di far trascorrere una giornata unica con incluso il taglio della torta finale e fuochi pirotecnici, come nelle grandi occasioni. Una festa, un momento conviviale combinato ad un’opportunità professionale.

Il 16 giugno 2023, considerato l’enorme numero di richieste ci sarà un secondo appuntamento per nuovi casting. I candidati per prenotarsi dovranno mandare un messaggio su Whatsapp al numero: 366 999 57 98 indicando Nome, Cognome, numero di telefono e categoria per la quale si partecipa e aspettare una conferma telefonica.