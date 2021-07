Mimma Barra canta la musica italiana nel mondo in cinque lingue.

Esce su tutte le piattaforme digitali “I Come from Italì” l’EP Vol.1 dell’artista internazionale Mimma Barra con l’etichetta discografica Bit & Sound Music.

I brani fanno parte di una più vasta selezione tratta dallo spettacolo omonimo che la cantante Mimma Barra ha portato in giro per il mondo in questi ultimi anni e che ha tradotto ed interpretato in cinque lingue. Tutte le uscite, in versione EP, saranno raccolte in un unico cofanetto edizione speciale, con l’intera serie in corso di pubblicazione.

“Sono particolarmente fiera di aver condiviso con un pubblico internazionale nei cinque continenti: i suoni, la poesia, le tradizioni, i colori e l’energia del mio meraviglioso paese. Un progetto che mostra le mie profonde radici napoletane, intrise di salsedine, incenso e voci di mercato che, grazie alla musica, si trasformano in arte. E così, viaggiando ed esibendomi per il mondo, si sono formate alcune magiche confluenze che riconoscerete nell’ascolto di questi brani.

A dimostrazione (qualora ce ne fosse bisogno), che tutto è sorprendentemente contaminato e che la grande musica è davvero in grado di annullare tutte le barriere, persino quelle del tempo e dello spazio”.

Nel disco suonano un trio di musicisti d’eccezione: Carlo Salentino (batteria), Domenico Andria (basso), Marco De Domenico (piano/arrangiamenti); è stato registrato negli studi di “B&D Records”, il mix e il master è stato curato da Mattia D’Amato.

Nella tracklist di “I Come from Italì” Vol. 1: Feria No Brazil, My Favourite Things / Parlami D’amore Mariu’, Madalena / Maddalena, Lover Come Back to Me / Guaglione, Valsa Brasileira.