Il festival di Sanremo: talent televisivi, sconosciuti e qualche dinosauro da festa di piazza

Non ci bastava la distruzione della discografia italiana e la mancanza della lungimiranza culturale del nostro Bel Paese pieno di grande storia nella musica, basta pensare che la prima major discografica ed editoriale fu – Casa Ricordi (più di 200 anni di successi e storia culturale italiana).La nostra nuova “epoque” ci propina il copia e incolla di prodotti prevalentemente stranieri senza anima e identità a parte qualche piccolo caso sporadico di genialità e senza una gestione attenta nello sviluppo identitario e soprattutto artistico.I televisivi hanno la meglio sulle scelte artistiche che si competono tra talent televisivi di successo e follower su Istagram, ma senza alcuna attenzione ai progetti a medio-lungo termine, tutto è come un fast-food di musica da straccio a poco prezzo.In questo caso credo che si abbia voluto dare valore di risonanza solo a FIORELLO, che dopo una attività di vero marketing televisivo a “Rai replay” arriverà a Sanremo 2020 per affermare il suo successo indiscusso di pubblico d’ascolti, ma senza avere intorno l’invadenza di nomi e artisti di grande risonanza, anche perchè i migliori calibri li ha voluti nel suo recente programma.A questo punto viene partorita una rosa di nomi straordinari da coloro che hanno costituito la commissione artistica del Festival di Sanremo e ricevuto incarico dalla Rai (Azienda di Stato pubblica), scelti per requisiti di conoscenze specifiche nel settore artistico e discografico, nonchè fama di producer e manager nelle svariate pubblicazioni e vendite di numerosi album di grandi artisti italiani…non ricordo al momento alcun nome di rilievo, tranne quello del conduttore Amadeus (ma in realtà poichè impegnato tutti i giorni nel programma I Soliti Ignoti, ha delegato per dovere di rappresentanza il suo impresario nella scelta artistica, che cura gli affari contrattuali dello stesso e di tanti altri personaggi televisivi con l’Azienda Pubblica di Stato RAI Radiotelevisione Italiana Spa. e trovandosi a frequentare tale ambiente, a dispetto di ogni codice civile, amministrativo e penale ha diretto tutto; dagli autori a chi dovrà montare impianti luci, audio, ufficio stampa ed ogni altro suppellettile utile che il cosiddetto utente televisivo possa pagare).Ecco a Voi il Festival di Sanremo 2020, raccomando di non acquistare i biglietti dai bagarini, fatelo soltanto tranne i canali diretti, esempio dirigenti, funzionari Rai e impresari costantemente collegati allo star-system più becero e coatto romano. – Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis (Verona, 11 luglio 1990 ), è un rapper e cantante italiano.Noto per i suoi lavori nell’underground hip hop, ha preso parte alla 69ª edizione del Festival di Sanremo, con il brano Rolls Royce e parteciperà alla 70ª edizione dello stesso Festival.È inoltre considerato il pioniere della samba trap, una variante della trap in chiave latina.5 album alle spalle ( Istagram: post 70 – follower 822mila)

– Alberto Urso – Messina, 23 luglio 1997) è un cantante, tenore e polistrumentista italiano, vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi.1 album ( Istagram: post 206 – follower 565mila)

– Anastasio – all’anagrafe Marco Anastasio (Meta, 13 maggio 1997), è un cantautore e rapper italiano, vincitore della dodicesima edizione di X Factor.4 singoli – 2 ep (Istagram: post 81 – follower 447mila)

– Diodato – Un anno dopo, partecipa al Festival di Sanremo 2018 con il brano Adesso, interpretato in coppia con il trombettista Roy Paci, classificandosi all’ottavo posto.3 Album ( Istagram senza bollino blu: post 506 – follower 23,6mila)

– Elettra Lamborghini – (Bologna, 17 maggio 1994) è un personaggio televisivo e cantante italianaFiglia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini e nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini – fondatore dell’omonima azienda – Elettra ha cominciato la propria carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia. Nel 2015 è approdata come ospite allo show televisivo Chiambretti Night.1 Album ( Istagram: post 220 – 4,8 milioni)

– Elodie – Si è classificata seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.- Enrico Nigiotti2 Album ( Istagram: post 89 – follower 1,3 mln)

– Francesco Gabbani – Nel corso della sua carriera ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2016, anno in cui ha vinto come esordiente nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Amen (ottenendo anche il Premio “Emanuele Luzzati”, il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo), e nel 2017 nella categoria “Big” con il brano Occidentali’s Karma (ottenendo anche il Premio TIMmusic), diventando il primo cantante nella storia del Festival di Sanremo ad aver vinto nelle due principali categorie della manifestazione canora in due edizioni consecutive. Nel 2017 è stato scelto come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2017.4 Album (Istagram: post 71 – follower 451mila)

– Giordana Angi – (Vannes, 12 gennaio 1994) è una cantautrice italiana con cittadinanza francese. Si è classificata seconda alla diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il premio della critica TIM.1 Album – 1 EP (Istagram: post 243 – follower 456mila)

– I Pinguini Tattici Nucleari – sono un gruppo musicale indie rock italiano formatosi a Bergamo nel 2010.4 Album (Istagram: post 379 – follower 182mila)

– Irene Grandi – (Firenze, 6 dicembre 1969) è una cantautrice italiana.Ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo, raggiungendo il secondo posto nel 2000 con il brano La tua ragazza sempre. Ha inoltre preso parte, come cantante, a sei edizioni del Festivalbar, conquistando due volte il podio e vincendo il Premio Radio.

Geppino Afeltra