Cava de’ Tirreni, omaggio a Peppe Basta

L’Associazione Culturale Arcoscenico presenta la commedia “Una famiglia quasi normale” scritta e interpretata da Luigi Sinacori

Per la Stagione Teatrale 2022-2023 al teatro Il Piccolo di Cava, ex seminario, in piazza Vittorio Emanuele, sabato 22 aprile 2023 con inizio alle ore 21:00 ed in replica domenica 23 aprile 2023 con inizio alle ore 19:00, l’Associazione Culturale Arcoscenico presenta la commedia brillante Una famiglia quasi normale, omaggio a Peppe Basta, l’attore metelliano scomparso nel 2020 all’età di 65 anni dopo una brutta malattia.

La Direzione artistica è affidata allo stesso autore, Luigi Sinacori.

Gli interpreti, in ordine di apparizione, sono: Gianluca Pisapia, lo stesso Luigi Sinacori, Luca Lambiase, Francesca Cretella, Mariano Mastuccino, Pina Ronca, Rosarianna Rosano, Sonia Tei, Elisa D’Aniello, Flavia Sorrentino e Iolanda La Ragione.

La commedia

La famiglia Trezza-Esposito di Una famiglia quasi normale si trova alle prese con la risoluzione di due problemi: il figlio Alfredino (Luca Lambiase) con i suoi primi amori turbolenti e le trame losche di Nonno Pio (Gianluca Pisapia), goffamente impegnato a mettere le mani sull’eredità del consuocero Franco, interpretato da Luigi Sinacori.

I protagonisti della commedia non si sopportano e lo danno a vedere ampiamente.

Costretti a vivere sotto lo stesso tetto, infiammeranno la quotidianità della casa con sotterfugi e frizzante irritabilità.

Nonno Pio, sempre sboccato e irriverente, sa come far arrabbiare la figlia Giuseppina (Francesca Cretella), iper-protettiva nei confronti del figlio Alfredino.

Ma da cosa dovrà difenderlo, stavolta?

Come ne usciranno fuori Giuseppina e Salvatore (Mariano Mastuccino)?

Info e Prenotazioni

Biglietto intero € 7 – ridotto (under 13) € 5 – Tel.: 334 598 98 71

L’Associazione Culturale Arcoscenico

Con la sua sezione Teatro La Bottega della Ribalta, produce e promuove performances teatrali e culturali a partire dal suo territorio d’elezione, Cava de’ Tirreni.

Luigi Sinacori

Ideatrice della Stagione del Teatro Il Piccolo di Cava assieme alla storica Compagnia del Piccolo Teatro al Borgo, Arcoscenico ha partecipato a festival e rassegne di ampio respiro, conseguendo segnalazioni e premi per la drammaturgia, curata dagli autori Luigi Sinacori e Mariano Mastuccino, e per la regia e la direzione attoriale, seguita dallo stesso Sinacori.