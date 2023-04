Salerno, a Cantina Verace “Il riscatto del re”

Primo volume della narrazione romanzata delle vicende della dinastia borbonica ideato e scritto dalle autrici Marilena Malangone e Fiammetta Adriani

Non si ferma il percorso del format Cantina&Cultura voluto da Cantina Verace, sita a Salerno in via Antonio Maria De Luca 4, per unire cultura ed eccellenze enogastronomiche del territorio.

Cantina Verace, come suggerisce il nome stesso, nasce dall’unione di due differenti mondi: quello elegante e raffinato dei vini – con una cantina che offre una selezione di oltre 150 etichette – e quello genuino e verace della cucina popolare salernitana, curata e rivisitata dallo chef Roberto Accarino proveniente dall’Accademia Niko Romito.

Mercoledì 19 aprile, sempre alle 19:00, appuntamento con Marilena Malangone che con Fiammetta Adriani è l’autrice de Il riscatto del re (Albatros edizioni).

IL LIBRO

Questo primo volume, che fa parte di un più ampio progetto di ricostruzione storica e narrazione romanzata delle vicende della dinastia borbonica, ha come protagonista Carlo di Borbone, figlio di re Filippo V e di Elisabetta Farnese, che, partito dalla Spagna a soli diciassette anni, giunge in Italia per avverare un grandioso disegno ordito per lui dalla madre: divenire re di Napoli e delle due Sicilie.

Ritenuto da tutte le corti europee un giovane bamboccio viziato, potrà riscattare la propria immagine affrancandosi definitivamente dall’ingombrante figura materna e dunque dalla Spagna, acquisendo sempre più maturità ed esperienza e diventando il sovrano illuminato di un regno che si collocherà tra i primi nell’Europa dei lumi insieme a Francia e Inghilterra.

I desideri e i sogni del giovane Carlo sono quelli di fare di Napoli una città di grande modernità, sfruttando le enormi potenzialità e le risorse di cui è ricco il suo territorio, fondando fabbriche e laboratori reali, contrastando la povertà, dando formazione e lavoro al suo popolo, accrescendone le peculiarità culturali e arricchendola di grandi opere con il coinvolgimento dei più importanti architetti dell’epoca.

La strada che dovrà percorrere per raggiungere i propri obiettivi sarà lunga e talvolta anche sanguinosa, piena di ostacoli e di insidie, tuttavia Carlo, da re illuminato, darà prova di grande determinazione e coraggio, dando avvio per il suo regno, a quel rinnovamento che ancora oggi viene culturalmente definito Il Settecento napoletano.

LE AUTRICI

Marilena Malangone – Architetto e Dottore di ricerca in Storia dell’Architettura e della Città presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e lavori scientifici in materia di arte e architettura, tra cui il volume Architettura e urbanistica dell’età di Murat. Napoli e le province del Regno con prefazione di Benedetto Gravagnuolo (Electa, 2006).

Ha partecipato, in qualità di membro del Coordinamento Operativo, all’organizzazione delle iniziative promosse dalla Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città.

Ha maturato diverse esperienze di collaborazione con studi professionali e opera tuttora nei campi della progettazione architettonica, del restauro, dell’arredo e del design.

Fiammetta Adriani – Architetto. Opera nell’ambito dei lavori pubblici e si occupa di restauro di monumenti e palazzi storici.

Per la Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città ha coordinato le attività finanziarie e amministrative, di pubbliche relazioni, della comunicazione e del marketing, nonché dell’organizzazione dello staff e della programmazione eventi.

Ha scritto e curato diverse pubblicazioni, tra cui: Dalle origini al Medio Evo in Napoli. Il porto e la città. Storia e progetti a cura di Benedetto Gravagnuolo (Edizioni Scientifiche Italiane, 1994); Vincenzo Ruffo – Quattro Saggi, a cura di Fiammetta Adriani, con prefazione di Benedetto Gravagnuolo (Guida Editori, 2001); L’avventura degli oggetti in Campania dall’Artigianato artistico all’Unità (Electa Napoli, 2004); Domenico Antonio Vaccaro – Sintesi delle arti (Guida Editori, 2005).

Il mese di aprile si chiude, mercoledì 26 alle ore 19:00, con un affascinante viaggio nel mondo della musica e non solo.

Ospite di Cantina Verace sarà il musicista Stefano Giuliano, protagonista del format A tutto jazz con la giornalista Concita De Luca.

Una serata speciale, nel corso della quale l’artista direttore della Salerno Jazz Orchestra e del premio Salerno Jazz, sarà chiamato a raccontarsi attraverso tre oggetti misteriosi.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria telefonando allo 089 96 51 61