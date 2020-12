Addio alla giornalista Iaccarino, volto amato della tv dei ragazzi

Aveva 61 anni. Popolare negli anni ’80 su Telecapri e Retecapri per la conduzione di programmi dedicati ai giovanissimi. In seguito, l’approdo al mondo dell’informazione

Era il volto storico, e più amato, di Telecapri e Retecapri. Nella sua Anacapri è scomparsa la giornalista Teresa Iaccarino, popolarissima fin dagli anni ’80, grazie ai programmi per ragazzi. Era malata da tempo, tra poche settimane avrebbe compiuto 62 anni. Aveva iniziato a lavorare a Telecapri sin dall’inizio, nel 1977, compiendo tutta la gavetta: annunciatrice e quindi conduttrice di trasmissioni e giochi a quiz, tra i quali Quasi Rete – Allo stadio con Telecapri, La clessidra – tempo televisivo, Il comune più veloce del sud, Drin Drin, Ospiti in casa mia, Buongiorno Cara Italia. La notorietà però le venne dai programmi per bambini, come Cinque punto zero e Sveglia ragazzi con il pupazzo Uffi dal 1980 al 1985. Sigle seguitissime in tutta la Campania. E oggi sono stati proprio gli ex bimbi di quegli anni – diversi dei quali hanno ritrovato Iaccarino da adulti, come colleghi nel mondo dei media – a manifestare profonda commozione, ricordandola sui social network. L’approdo al giornalismo della conduttrice avvenne nel 1990, con la nascita di TCN (Telecapri News). Iaccarino si occupava prevalentemente di programmi di informazione; ha condotto per molti anni anche il telegiornale dell’emittente nazionale ReteCapri. Oltre al condurre il tg ora di Telecapri News e a curare i servizi di Rapporto Napoli ), ha presentato i “Grandi eventi di Telecapri”, il rotocalco 7 in cronaca e la trasmissione Diritto di cronaca in onda sia su Telecapri che su Telecapri News. Tra i “Grandi Eventi di Telecapri” si segnalano il capodanno da Piazza Plebiscito a Napoli (che Telecapri trasmette dal 2006) dove si sono esibiti personaggi come Renzo Arbore, Massimo Ranieri e Tullio De Piscopo e “Il Miracolo di San Gennaro” trasmesso in diretta ogni anno il 19 settembre. Sul canale nazionale “Capri Gourmet” (LCN 55) conduceva la trasmissione “In cucina con Renatino”. Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dal presidente nazionale dell’Ordine Giornalisti, Carlo Verna; dal presidente dell’Ordine della Campania, Ottavio Lucarelli, dal consigliere dell’Odg Campania, Enzo Colimoro e dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris . I funerali si terranno domani, alle 11, nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri.