A Salerno flash mob al centro per Vlad Dracula

Salerno è stata teatro di un’insolita esibizione per le vie della città

Un flash mob che ha stupito e incuriosito i tanti passanti e turisti che, questo pomeriggio, si erano riversati nel centro e hanno incontrato, a sorpresa, un gruppo di ragazze vestite da sposa, nella loro eterea bellezza e illuminate dal fuoco delle candele, provenire ciascuna dai diversi luoghi della città. La produzione del musical Vlad Dracula, ha pensato di rendere manifesta la proposta del nuovissimo spettacolo che debutterà in un tour nazionale il 20 gennaio al Teatro Augusteo di Salerno e che sarà in scena fino a domenica 22. E quale modo migliore per invitare gli spettatori a teatro a vedere qualcosa di emozionante ed inedito se non coinvolgendo il pubblico direttamente dalle piazze? “Stare in mezzo alla gente è il modo migliore per invitarla a vedere uno spettacolo” – dice Ario Avecone, regista e autore con Manuela Scotto Pagliara dei testi e delle liriche del musical, nel rinnovare l’invito a riempire di nuovo i teatri – “Abbiamo bisogno di emozionarci ancora”.