Nocera Superiore, i 100 anni di nonna Maria

L’abbraccio della comunità e del Sindaco

Ieri sera il primo cittadino, Giovanni Maria Cuofano, ha incontrato la sig.ra Maria Califano e la sua famiglia portandole l’abbraccio e gli auguri di buon compleanno dell’intera comunità nocerina con in dono una targa ricordo.

Queste le parole del Sindaco incise sul cofanetto-ricordo consegnato a nonna Maria:

“100 anni sono un traguardo straordinario ma non è mai troppo tardi per raggiungerne altri ancora o per inseguire nuovi sogni. Auguri speciali dalla comunità di Nocera Superiore: orgogliosa di avere tra i suoi concittadini un patrimonio di vita dal valore inestimabile”

La casalinga centenaria, madre di 5 figli, nonna di 10 nipoti e 11 pro-nipoti ha festeggiato il secolo di vita stretta nell’abbraccio di tutti i suoi familiari.

Da parte di tutta la nostra redazione Auguri di cuore a nonna Maria.