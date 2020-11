Volo di Osimhen, il Napoli passa a Bologna

La testa del nigeriano, servita da un cross di Lozano, regala i 3 punti agli azzurri

Il Napoli riprende la corsa, dopo il ko interno col Sassuolo. Nella settima di campionato, gli azzurri passano a Bologna, grazie alla testa di Osimhen. Al 23′, il centravanti deposita in rete su cross di Lozano, lasciato indisturbato dalla difesa felsinea. Nella ripresa, il Bologna aumenta la pressione. Brivido nel finale, quando all’86’ Orsolini calcia da due passi su Ospina, autore di un salvataggio miracoloso. Ma l’azione continua: prima il tiro di Palacio, su cui fa muro Manolas, quindi la girata di Svanberg dal limite, fuori di un soffio. È la chance più limpida per i padroni di casa, ma il Napoli mantiene il risultato. Questo è il quinto successo in sei partite, aspettando di conoscere il destino sub judice della sfida alla Juventus.

BOLOGNA-NAPOLI 0-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 5.5, Danilo 5.5, Tomiyasu 6, Denswil 6 (20′ st Vignato 6.5); Schouten 6, Dominguez 5.5 (17′ st Svanberg 6); Orsolini 5, Soriano 6, Barrow 6; Palacio 5.5. In panchina: Da Costa, Paz, Arnofoli, Baldursson, Rabbi, Kingsley, Calabresi, Pagliuca, Khailoti, Ruffo Luci. Allenatore: Mihajlovic 6

Napoli (4-2-3-1): Ospina 7.5; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6.5, Koulibaly 6.5, Hysaj 7; Fabian Ruiz 6, Bakayoko 6.5; Lozano 7 (31′ st Politano 6), Mertens 6 (31′ st Zielinski 6), Insigne 6 (38′ st Elmas sv); Osimhen 7 (38′ st Petagna sv). In panchina: Meret, Contini, Demme, Maksimovic, Rrahmani, Lobotka. Allenatore: Gattuso 6.5

Arbitro: Pasqua di Tivoli 6

Rete: 23′ pt Osimhen

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Dominguez, Danilo, Schouten. Angoli: 6-4per il Napoli. Recupero: 1′; 5.