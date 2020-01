Un Napoli operaio affossa la Juventus e rinasce

Gli azzurri piegano 2-1 la capolista al San Paolo: in rete Zielinski e Insigne, accorcia Ronaldo. Negato un clamoroso rigore per mani di Cuadrado

Un grande Napoli piega la Juventus al San Paolo, nel tripudio degli spalti. Una rinascita, nella gara più attesa, dopo 4 ko casalinghi di fila. Gli azzurri si impongono 2-1. in rete Zielinski e Insigne, accorcia Ronaldo. Il capitano entra in tutte le azioni decisivi: sul suo tiro, respinto da Szczesny, Zielinki insacca con un tap in; Insigne poi raddoppia con una splendida girata al volo. Un Sull’1-0, negato un clamoroso rigore per mani di Cuadrado. Ma esalta la prestazione combattiva del Napoli. Grinta e coraggio, per spegnere la capolista. Dopo tanta amarezza, una serata di felicità. A piangere, stavolta, è Maurizio Sarri. Per il tecnico accoglienza ostile, con lo stadio a subissarlo di fischi: pesa il “tradimento” del popolo azzurro.

NAPOLI-JUVENTUS 2-1 (0-0)

Napoli (4-3-3): Meret 6; Hysaj 6, Manolas 6.5, Di Lorenzo 6.5, Mario Rui 6; Ruiz 5.5, Demme 6.5 (69′ Lobotka 6), Zielinski 7 (81′ Elmas sv); Callejon 6.5, Milik 6 (90′ Llorente sv), Insigne 7. In panchina: Karnezis, Daniele, Maksimovic, Luperto, Leandrinho, Lozano. Allenatore: Gattuso 7.5

Juventus (4-3-1-2): Szczesny 5.5; Cuadrado 5, de Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 5.5; Bentancur 6.5, Pjanic 6 (50′ Rabiot 5), Matuidi 6 (73′ Costa 6); Dybala 5.5 (73′ Bernardeschi 5); Higuain 5, Ronaldo 6.5. In panchina: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Coccolo, Ramsey. Allenatore: Sarri 5

Arbitro: Mariani di Aprilia 5

Reti: 63′ Zielinski, 86′ Insigne, 90′ Ronaldo

Note: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Demme, Bentancur, Rabiot, Hysaj, Bernardeschi, de Ligt, Ronaldo. Angoli: 3-2 per il Napoli. Recupero: 1′; 4′