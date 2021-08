Tris d’oro e record di medaglie, a Tokyo l’Italia fa la storia

Altri tre titoli dalla marcia 20 km con Palmisano, dal karate con Busà e l’incredibile 4×100 maschile. Stabilito il primato azzurro nel medagliere: 38

Un’altra giornata storica per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Arrivano tre ori dalla marcia 20 km femminile, grazie ad Antonella Palmisano, nel karate categoria 75 kg kumite, con Luigi Busà e infine con un’incredibile 4×100 maschile, ancora nell’atletica (Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu). Il totale sale a 38 medaglie in questa edizione dei Giochi, nuovo record assoluto per gli azzurri.