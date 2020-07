Siluro Politano, il Napoli piega l’Udinese

Gli azzurri vincono 2-1 in rimonta

Un siluro al 95′ di Politano decide Napoli-Udinese, 34esima di campionato al San Paolo. Un successo in rimonta: vantaggio friulano di De Paul, pari di Milik, neo entrato, nel primo tempo. Nella ripresa il Napoli rischia perfino la beffa, con un salvataggio di Koulibaly sulla linea, con la palla a sbattere sul palo. Dopo i brividi, il gran sinistro di Politano dal limite. E gli azzurri tornano a vincere.

NAPOLI-UDINESE 2-1 (1-1)

Napoli (4-3-3): Ospina 6.5; Hysaj 5.5, Manolas 5.5, Koulibaly 6, Mario Rui 6.5; Fabian Ruiz 6.5 (80′ Elmas sv), Lobotka 5.5 (71′ Demme 5.5), Zielinski 6 (80′ Allan sv); Callejon 5.5 (60′ Politano 7), Mertens 6 (31′ Milik 7), Insigne 6. In panchina: Meret, Karnezis, Malcuit, Lozano, Luperto, Maksimovic, Ghoulam. Allenatore: Gattuso 6

Udinese (3-5-2): Musso 6.5; Becao 5.5, De Maio 6, Nuytinck 6; Stryger Larsen 6, Fofana 6, Walace 5.5 (89′ Ekong sv), De Paul 7, Zeegelaar 6.5 (82′ Ter Avest sv); Nestorovski 6, Lasagna 6 (92′ Sema sv). In panchina: Perisan, Nicolas, Samir, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Oviszach, Compagnon, Lirussi. Allenatore: Gotti 6.5

Arbitro: Chiffi di Padova 6

Reti: 22′ De Paul, 31′ Milik, 90’+5′ Politano

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Becao, Milik, Koulibaly, Walace, Demme. Angoli: 2-3. Recupero: 1′ pt, 6′ st