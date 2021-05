Salerno, panico al centro: rissa fra ragazzi, due accoltellati

I feriti non sono gravi. La zuffa, iniziata all’esterno, è proseguita all’interno di McDonald’s in via Roma, dove alcuni partecipanti sono stati inseguiti. Testimoni parlano anche della presenza di una pistola. Indagini in corso delle polizia

Rissa fra giovanissimi, due accoltellati: paura in serata al centro di Salerno. La zuffa, per ragioni da accertare, è scoppiata in via Roma, all’altezza del ristorante McDonald’s. Quindi è proseguita all’interno del locale. Nel parapiglia sono comparsi anche i coltelli. Secondo testimoni, a un certo punto, qualcuno ha tirato fuori un’arma da fuoco. Non risulta, tuttavia, che siano stati esplosi colpi. Il bilancio è di due minorenni feriti dai fendenti. Sono stati colpiti all’altezza dei glutei. Entrambi sono finiti al pronto soccorso. Le loro condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono giunte le volanti della questura. Alcuni presenti raccontano: “Improvvisamente all’interno del McDonald’s sono entrati 5-6 ragazzi che si volevano rifugiare perché inseguiti da un altro gruppo di ragazzi, una ventina di giovani ha fatto irruzione proprio all’interno del McDonald’s dove si è creata una rissa con l’uso di coltelli. Allarmati per l’arrivo della polizia, sono tutti scappati all’esterno dove la rissa è continuata”. A quanto riferiscono fonti investigative, i fatti non sono riconducibili né a vicende di criminalità organizzata, né a tifoserie violente. Le indagini, comunque, sono in corso.

Gianmaria Roberti