Roma-Napoli 0-0, frenata per la capolista

Troppo nervosismo, espulsi gli allenatori Luciano Spalletti e Jose’ Mourinho,

Roma-Napoli finisce senza reti. Dopo otto vittorie consecutive arriva il primo pareggio per gli azzurri che ora condividono la testa della classifica in condominio con il Milan.



Nel primo tempo una grossa occasione per i padroni di casa, ma Abraham davanti a Ospina calcia fuori.

Nella ripresa due pali nel giro di un minuto per il Napoli, in entrambi i casi con Osimhen.



Ma l’occasione più grossa capita sulla testa di Mancini, che sbaglia clamorosamente. A dieci minuti dalla fine Mourinho si scalda e l’arbitro Massa gli mostra il secondo giallo: l’allenatore della Roma si posizione in tribuna per seguire un finale di gara infuocato che non sblocca il match.

Anche Luciano Spalletti è stato espulso al termine della partita. Tutto sarebbe nato da un applauso del tecnico toscano all’arbitro, subito dopo il fischio finale: inutili i gesti di Spalletti che assicurava, una volta visto il rosso, non trattarsi di ironia ma di complimenti