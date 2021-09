Rimonta Napoli, Juventus ko e a -8

Gli azzurri piegano gli ospiti 2-1 e balzano in testa a punteggio pieno. Al vantaggio di Morata rispondono, nella ripresa, Politano e Koulibaly

Un grande Napoli nella ripresa rimonta la Juventus e balza in testa, a punteggio pieno, dopo 3 giornate. A Fuorigrotta gli azzurri piegano l’odiata rivale 2-1, nel tripudio del Maradona. Adesso i bianconeri sono a -8. Ma la gara, per il Napoli, comincia in salita. Morata intercetta un retropassaggio di Manolas e fa secco Ospina (10′). Nella ripresa cambia tutto, e la squadra di Spalletti sale in cattedra. Il pareggio al 57′ è frutto di un errore: Szczesny non trattiene un tiro di Insigne e Politano non sbaglia. All’85’ il numero 1 polacco evita l’autogol di Kean, ma non può nulla sul tap-in di Koulibaly. E per gli azzurri la vittoria spalanca le porte.