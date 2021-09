Qualificazioni Mondiali, manita dell’Italia alla Lituania

Nel 5-0 a segno due volte a testa Kean e Raspadori, completa lo score Di Lorenzo

Dopo due pareggi, L’Italia travolge la Lituania nella sesta gara del girone di qualificazione al Mondiale 2022. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia finisce 5-0 grazie alla doppietta di Kean e al sigillo di Raspadori, che propizia inoltre l’autogol di Utkus. Nella ripresa c’e’ gloria anche per Di Lorenzo. La squadra di Mancini riesce ad allungare a +6 sulla Svizzera, fermata dall’Irlanda del Nord ma comunque con due gare in meno. Basta appena mezz’ora agli azzurri per archiviare la partita. All’11’ apre Moise Kean, bravo ad approfittare di un errore in disimpegno di Novikovas per recuperare palla e battere il portiere per l’1-0. Pochi minuti e sale in cattedra Raspadori, che calcia dal limite e firma il raddoppio grazie ad una deviazione decisiva di Utkus quando il tiro era indirizzato fuori. Gli azzurri non si fermano e prima del 30′ trovano anche tris e poker con gli stessi protagonisti: Raspadori mette dentro da due passi una corta respinta della difesa, Kean invece si coordina benissimo di mancino su assist di Bernardeschi segnando al volo. Nella ripresa il copione non cambia, l’Italia controlla senza problemi il largo vantaggio e al 54′ trova il 5-0 con Di Lorenzo, il cui cross sbagliato si trasforma in un pallonetto imprendibile per Setkus. Nel finale va vicinissimo alla rete anche il neo entrato Castrovilli, sfortunato a colpire il palo con un destro dal limite.