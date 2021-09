Repressione movimento No Vax: perquisizioni della polizia a Milano, Roma e altre città

Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, sono state condotte dalla Digos e dalla polizia postale.

In corso perquisizioni della Polizia di Stato in diverse città nei confronti di appartenenti ai movimenti no vax, che su un gruppo Telegram avevano ipotizzato iniziative di lotta più dure per contrastare i provvedimenti del governo.

Le perquisizioni sono scattate a Milano, Bergamo, Roma, Venezia, Padova e Reggio Emilia. Oltre alle abitazioni degli indagati, i controlli hanno riguardato pc, cellulari, tablet e account social.