Poker Italia ai cechi, Insigne 30 e lode

Nel 4-0 degli azzurri in amichevole pre Europei, brilla il capitano del Napoli, autore del terzo gol, di un assist e di grandi giocate nel giorno del 30esimo compleanno

Insigne 30 e lode, nel test amichevole pre Europei dell’Italia contro la Repubblica Ceca. A una settimana dall’esordio nel torneo, a Bologna gli azzurri rifilano un 4-0 ai cechi. In grande spolvero il capitano del Napoli. Per lui – nel giorno del 30esimo compleanno – un gol col destro a giro, servito dal “gemello” Immobile, per il 3-0, un assist a Berardi, per il poker finale. In mezzo, c’è il consueto show di grandi giocate. Compreso un colpo di tacco “strappa applausi”. A sbloccare la gara Immobile, raddoppio di Barella, sempre nel primo tempo. Il punteggio si arricchisce nella ripresa, ma per stavolta non conta ancora.

(Foto Nazionale Italiana/Twitter)