Pari show, Napoli bloccato dal Milan

Al San Paolo 2-2. Apre Hernandez, azzurri avanti con Di Lorenzo e Mertens. Ma un rigore di Kessié regala un punto agli ospiti

Napoli bloccato dal Milan al San Paolo, nella 32esima. Un match divertente, ma il 2-2 frena gli azzurri, adesso sesti a 2 punti dal 5° posto. Apre Hernandez con un diagonale sinistro, dalla corta distanza. Pareggia Di Lorenzo, che sfrutta un’incertezza di Donnarumma. Nella ripresa, il portiere rossonero appare ancora non impeccabile. E un piatto destro di Mertens riporta il Napoli avanti. A fissare la gara sul pari, però, è un dubbio fallo su Bonaventura in area. Dal dischetto Kessié spiazza Ospina. Manca un quarto d’ora, ma il risultato non cambia più.

NAPOLI-MILAN 2-2 (1-1)

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 7, Maksimovic 6.5, Koulibaly 7, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6 (65′ Demme 6), Lobotka 6 (65′ Elmas 6), Zielinski 6; Callejon 6.5 (84′ Politano sv), Mertens 7.5 (74′ Milik 6), Insigne 6.5 (74′ Lozano 6). In panchina: Meret, Allan, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Younes, Manolas. Allenatore: Gattuso 6

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 4.5; Conti 6, Kjaer 6.5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 7; Kessié 7, Bennacer 6; Paquetà 5.5 (46′ Saelemaekers 4.5), Calhanoglu 6 (60′ Bonaventura 7), Rebic 6.5 (88′ Krunic sv); Ibrahimovic 6 (51′ Rafael Leao 6). In panchina: Begovic, Soncin, Calabria, Biglia, Gabbia, Laxalt, Brescianini, Maldini. Allenatore: Pioli 6

Arbitro: La Penna di Roma 6

Reti: 20′ Theo Hernandez, 34′ Di Lorenzo, 60′ Mertens, 73′ Kessié (r)

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. All’87’ Saelemaekers espulso per doppia ammonizione (entrambe per fallo di gioco). Ammoniti: Di Lorenzo, Mario Rui, Theo Hernandez, Conti. Angoli: 7-2. Recupero: 3′, 5’t