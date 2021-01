Napoli tennistico, 6-0 alla Fiorentina

Viola demoliti da Insigne (doppietta), Demme, Lozano, Zielinski e Politano

Napoli tennistico nel lunch match della 17esima. Al “Maradona” annichilisce la Fiorentina con un 6-0. A segno Insigne (doppietta), Demme, Lozano, Zielinski e Politano. Azzurri scatenati, a partire dal capitano. Insigne sblocca su assist di Lozano (nella foto), a cui restituisce il favore, in occasione del terzo gol, realizzato con un taglio del messicano. Nel primo tempo in rete anche Demme e Zielinski, grazie ad una conclusione dal limite. Chiusa col poker la prima frazione, nella ripresa il Napoli amministra, senza rinunciare ad affondare ancora. Insigne trasforma un rigore, concesso per fallo su Bakayoko. Politano chiude i conti con un’azione personale. Non compare sul tabellino dei marcatori, ma Petagna regala due assist vincenti, ed appare in crescita. La giornata è trionfale, gli azzurri agganciano la Roma al terzo posto, in attesa di Inter-Juventus. Ma la testa è già alla Supercoppa di mercoledì, proprio contro i bianconeri.

NAPOLI-FIORENTINA 6-0 (4-0)

Napoli (4-2-3-1): Ospina 7; Hysaj 6.5, Manolas 6.5 (34′ st Rrahmani sv), Koulibaly 7, Mario Rui 6; Demme 7, Bakayoko 7; Lozano 7.5 (24′ st Politano 7), Zielinski 7 (28′ st Elmas 6), Insigne 8 (34′ st Cioffi sv); Petagna 7 (28′ st Mertens 6). In panchina: Meret, Contini, Llorente, Maksimovic, Ghoulam, Lobotka. Allenatore: Gattuso 7

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski 5; Milenkovic 4.5 (40′ st Martinez Quarta sv), Pezzella 5, Igor 4.5; Venuti 5, Amrabat 5 (40′ st Borja Valero sv), Castrovilli 4 (28′ st Bonaventura 5), Biraghi 5.5; Callejon 5 (29′ st Pulgar 5.5), Ribery 4.5 (1′ st Kouame 5.5); Vlahovic 5. In panchina: Terracciano, Ricco, Caceres, Barreca, Montiel, Krastev, Eysseric. Allenatore: Prandelli 4.5. Arbitro: Chiffi di Padova 6

Reti: 5′ pt Insigne, 36′ pt Demme, 38′ pt Lozano, 45′ pt Zielinski; 27′ st Insigne (rig), 44′ st Politano

Note: giornata umida, terreno in buone condizioni. Ammonito: Insigne. Angoli: 4-1 per la Fiorentina. Recupero: 3′; 0′