Il Benevento crolla a Crotone

Gli stregoni ko per 4-1, di Falque il gol della bandiera. Per i calabresi a segno Glik, Simy (2) e Vulic

Pesante ko del Benevento a Crotone, nel match della 17esima. Gli stregoni subiscono un 4-1 forse eccessivo, per i propri demeriti. Ma troppe sono state le chances sprecate. Di Falque il gol della bandiera. Per i calabresi a segno Glik, Simy con una doppietta (il primo in foto) e Vulic.

CROTONE-BENEVENTO 4-1 (2-0)

Crotone (3-5-2): Cordaz 6.5; Djidji 6, Golemic 6, Magallan 6; Rispoli 6.5 (35′ st Luperto 6), Messias 6.5, Zanellato 6 (38′ st Rojas sv), Vulic 7 (35′ st Petriccione 6), Pereira 6.5 (35′ st Mazzotta 6); Simy 7.5, Riviere 7 (25′ st Henrique 6). In panchina: Mignogna, Cuomo, Crociata, Ranieri, Siligardi, Crespi, Festa. Allenatore: Stroppa 7

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Improta 5 (30′ st Iago Falque 6.5), Glik 4.5, Tuia 5.5 (30′ st Caldirola 6), Barba 5; Hetemaj 5, Ionita 5 (20′ st Tello 5.5), Dabo 5.5; Insigne 6 (40′ pt Caprari 5), Sau 4.5 (20′ st Di Serio 6); Lapadula 5. In panchina: Foulon, Maggio, Pastina, Basit, Viola, Lucatelli, Manfredini. Allenatore: Filippo Inzaghi 5

Arbitro: Sozza di Seregno 6

Reti: 4′ pt autogol Glik, 29′ pt Simy; 9′ st Simy, 20′ st Vulic, 37′ st Iago Falque Note: giornata uggiosa; terreno di gioco in discrete condizioni. Espulso: Sau, al 22′ st, dalla panchina, per proteste. Ammoniti: Ionita, il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, Barba, Dabo, Messias. Angoli: 13-4 per il Benevento. Recupero: 3′; 3′.