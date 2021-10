Napoli spietato: 2-1 contro la Fiorentina

Gli azzurri a +4 sull’Inter

Settima vittoria consecutiva del Napoli che coglie il successo 2-1 a Firenze e vola a 21 punti, +4 sull’Inter. Vince anche la Roma che batte l’Empoli agevolmente 2-0 e conferma il quarto posto. Gli uomini di Spalletti vanno sotto al 28′ puniti da Martinez Quarta, ma trovano il pari nel finale del primo tempo grazie al gol di Lozano sugli sviluppi del rigore parato da Dragowski a Insigne (39′). Nella ripresa è Rrahmani a regalare i 3 punti ai suoi (50′), sfruttando al meglio uno schema su calcio piazzato.

“Non è facile quando trovi una squadra che gioca in questa maniera. Bisogna avere un po’ di impatto fisico e questo non ci viene facile. Abbiamo fatto al di sotto della nostra possibilità – ha dichiarato Luciano Spalletti tecnico del Napoli – Mai una palla giocabile a Mertens e Petagna però l’abbiamo gestita meglio nel secondo tempo. Anguissa è uscito meglio nella ripresa. Poi abbiamo due o tre colonne in difesa sulle quali ci si può fidare. Bisogna migliorare e portare a casa partite sofferte. Questa l’abbiamo risicata ma c’è la possibilità di fare meglio”, ha aggiunto.

Risultati (settima giornata): Cagliari-Venezia 1-1, Salernitana-Genoa 1-0, Torino-Juventus 0-1 Sassuolo-Inter 1-2, Bologna-Lazio 3-0, Hellas Verona-Spezia 4-0, Sampdoria-Udinese, Fiorentina-Napoli 1-2, Roma-Empoli 2-0, ore 20.45 Atalanta-Milan

Classifica: Napoli 21, Inter 17, Milan 16, Roma 15, Fiorentina 12, Bologna, Juventus, Lazio, Atalanta 11, Empoli 9, Torino, Verona, Udinese 8, Sassuolo 7, Sampdoria 6, Genoa, Venezia 5, Spezia, Salernitana 4, Cagliari 3.

Prossimo turno (ottava giornata), sabato 16 ore 15 Spezia-Salernitana, ore 18 Lazio-Inter, ore 20.45 Milan-Hellas Verona, domenica 17 ore 12.30 Cagliari-Sampdoria, ore 15 Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Udinese-Bologna, ore 18 Napoli-Torino, ore 20.45 Juventus-Roma, lunedì 18 ore 20.45 Venezia-Fiorentina.