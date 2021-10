Napoli, Bagnoli al buio: sabotata cabina elettrica. Indagano i carabinieri

All’interno della struttura trovati 70 cubetti di porfido

Un blackout improvviso ha colpito la zona occidentale di Napoli. Intorno alle ore 20, secondo le segnalazioni dei cittadini, le strade e le case di Bagnoli sono rimaste al buio. Centinaia le famiglie coinvolte. Blackout che a quanto pare sarebbe stato provocato da un sabotaggio.

“Squadre di tecnici di Citelum, che ha in affidamento l’illuminazione stradale pubblica cittadina, sono intervenute in serata a Bagnoli a causa dello spegnimento di numerosi punti luce stradali – spiega in una nota l’Ufficio Stampa del Comune di Napoli – La cabina elettrica è stata oggetto di vandalismo con 60-70 cubetti di porfido trovati all interno della struttura dove è stato trovato distrutto anche l’interruttore generale, come è stato evidenziato ai Carabinieri chiamati dagli operai sul posto.

CiCre