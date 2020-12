Napoli senza personalità, la Lazio lo castiga

Immobile e Luis Alberto regalano il successo ai padroni di casa

Un Napoli sotto tono cade (2-0) all’Olimpico con la Lazio, nel posticipo serale della 13esima. Un gol per tempo regala i 3 punti a padroni di casa. Prima Immobile gira di testa in rete, su cross da sinistra. Poi, nella ripresa, l’attaccante serve Luis Alberto al limite, il cui tiro a giro non lascia scampo ad Ospina. Decisiva, nell’azione, una palla persa da Mario Rui. Il Napoli, viceversa, non impensierisce mai la Lazio. Una gara senza personalità, privo degli uomini più rappresentativi, Insigne e Mertens su tutti. Davvero una brutta serata, che lo vede scivolare al sesto posto.

LAZIO-NAPOLI 2-0 (1-0)

Lazio (3-5-2): Reina 6.5; Luiz Felipe 6 (40′ st Patric sv), Hoedt 6.5, Radu 6.5; Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 6 (40′ st Akpa Akpro sv), Escalante 6 (35′ st Cataldi sv), Luis Alberto 6.5, Marusic 6.5; Caicedo 5.5 (22′ st Muriqi 6), Immobile 7 (35′ st Pereira sv). In panchina: Strakosha, Alia, Armini, Franco, Adeagbo, Anderson. Allenatore: Simone Inzaghi 6.5

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 5.5, Maksimovic 5.5, Koulibaly 5.5 (10′ st Manolas 6), Mario Rui 5 (19′ st Ghoulam 5.5); Fabian Ruiz 6, Bakayoko 5.5 (19′ st Lobotka 5.5), Zielinski 6; Politano 4.5 (10′ st Elmas), Petagna 5, Lozano 5.5 (29′ st Malcuit sv). In panchina: Meret, Contini, Rrahmani, Hysaj, Demme. Allenatore: Gattuso 5

Arbitro: Orsato di Schio 6

Reti: 9′ pt Immobile; 11′ st Luis Alberto

Note: cielo sereno, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Hoedt, Lozano, Escalante, Koulibaly, Immobile, Lobotka Lazzari. Angoli: 9-4 per il Napoli. Recupero: 1′; 4′