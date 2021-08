Napoli, poker al Pescara nell’ultimo test precampionato

Gli azzurri rifilano un 4-0 agli abruzzesi prima di lasciare il ritiro di Castel di Sangro. A segno Osimhen, Insigne su rigore, Ounas e Zedadka

Il Napoli rifila un 4-0 al Pescara nell’ultimo test del precampionato. Gli azzurri si congedano dal ritiro in Abruzzo: tra 8 giorni c’è il Venezia al “Maradona”, prima giornata di serie A. Al Teofilo Patini di Castel di Sangro indicazioni positive per Spalletti. Ancora sugli scudi Lorenzo Insigne, ex della gara: il capitano del Napoli al 9′ serve l’assist vincente per Osimhen e al 18′ raddoppia su rigore, concesso per fallo su Elmas. In avvio di ripresa Ounas cala il tris. Chiude al 78′ Zedadka (in foto), entrato da un minuto, pronto a trasformare su cross di Malcuit, ispirato dal tacco di Gaetano.