Francia, quinto Sabato di lotta contro il lasciapassare

A Parigi sono previste tre manifestazioni

Quinto Sabato consecutivo di lotta in Francia contro la tessera sanitario. Oggi previste più di 200 iniziative convocate in tutto il paese. Il Green Pass viene definito come un attentato alle “libertà” e costituzionali. A Parigi oggi sono previsti tre diversi cortei.



Le ragioni delle iniziative di lotta francesi riassunte con parole semplici da Jean Luc Melenchon, il leader de La France Insoumise, la sinistra radicale. “La crisi sanitaria sta diventando una crisi politica. Perché con la tessera sanitaria, per la Francia, inizia l’era della libertà condizionata. Tutto resta libero, a patto che il regime macronista, i suoi stati di emergenza e pass di ogni genere, diano il permesso. La libertà condizionata, come per tutti i detenuti che si sono comportati bene, è la società del controllo permanente. Il pass sanitario verrà controllato cento volte al giorno, tra l’altro, scannerizzerai e riesaminerai l’intera popolazione, da tutti i tipi di persone senza mandato, e anche da coloro che non lo vogliono. È il caso dei 200 mila ristoratori e caffetterie incaricati di monitorare i propri clienti. Li minacci: una multa di 9 mila euro e la chiusura amministrativa dell’esercizio”.