Green Pass, Ferragosto di lotta. Cortei da Napoli a Treviso(Foto)

Si allarga il dissenso contro il lasciapassare sanitario strumento di libertà condizionata

Cortei, presidi di lotta e manifestazioni in tantissime città italiane contro il cosiddetto Green Pass, il lasciapassare-tessera sanitaria imposto dal governo Draghi. Almeno 100 mila persone hanno sfilato per contestare la tessera sanitaria, una sorta di libertà condizionata. Uno strumento della società del controllo permanente. Il pass sanitario verrà controllato cento volte al giorno, tra l’altro, sarà scannerizzato e riesaminata l’intera popolazione, da tutti i tipi di persone senza mandato e anche da coloro che non lo vogliono.

Ciro Crescentini