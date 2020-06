Napoli: crolla un solaio a Pianura, 3 operai edili sotto le macerie

L’incidente è avvenuto in via Montagna Spaccata

Crolla un solaio all’interno di un edificio in costruzione in via Archimede, traversa Montagna Spaccata a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli Pianura, periferia occidentale di Napoli. Tre operai edili travolti dalle macerie. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco oltre ad ambulanze del 118. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Bagnoli. I pompieri sono a lavoro per soccorrere i tre operai coinvolti nel crollo.

Seguono aggiornamenti