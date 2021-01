Napoli brutto ma vincente, Bakayoko gela l’Udinese

Il mediano francese inzucca nel finale la palla del 2-1. Un gol liberatorio, al termine di una gara non priva di ombre per gli azzurri, passati in vantaggio col rigore di Insigne e raggiunti da Lasagna, su grave errore di Rrahmani

Un Napoli brutto ma vincente a Udine, nel match della 17esima. Uomo partita è Bakayoko, bravo ad inzuccare la palla del 2-1, quando il cronometro segnava ormai il 90′. Un gol liberatorio, al termine di una gara non priva di ombre per gli azzurri. Passati in vantaggio col rigore di Insigne – fischiato per netto fallo di Bonifazi su Lozano – erano stati raggiunti dall’Udinese, grazie ad un errore di Rrahmani. Il kosovaro, esordiente dal primo minuto, con un retropassaggio aveva servito Lasagna, al quale era bastato dribblare Meret e depositare in rete. Il frastornato difensore era stato quindi sostituito nell’intervallo da Mario Rui. Nella ripresa, Napoli ancora in difficoltà, tra equivoci tattici, errori individuali, e una manovra sempre poco fluida. Nel finale, però, ci ha pensato la testa di Bakayoko. E di questi tempi è già molto.

UDINESE-NAPOLI 1-2 (1-1)

Udinese (3-5-2): Musso 6.5; Becao 5.5, Bonifazi 5, Samir 5.5; Molina 6, De Paul 6.5, Arslan 6 (27’st Walace 6), Mandragora 6, Stryger Larsen 6.5 (27’st Zeegelaar 6); Pereyra 6; Lasagna 7 (35’st Nestorovski sv). In panchina: Scuffet, Gasparini, ter Avest, De Maio, Rigo, Ouwejan, Palumbo, Makengo. Allenatore: Gotti 6

Napoli (4-2-3-1): Meret 6.5; Di Lorenzo 5.5, Manolas 6 sv (15’pt Maksimovic 5.5), Rrahmani 4.5 (1’st Mario Rui 6), Hysaj 5.5; Ruiz 5 (23’st Elmas 6), Bakayoko 6.5; Lozano 6.5, Zielinski 6.5 (47’st Demme sv), Insigne 6.5; Petagna 5 ( 23’st Llorente 6). In panchina: Ospina, Contini, Cioffi, Koulibaly, Ghoulam, Lobotka, Politano. Allenatore: Gattuso 6

Arbitro: Pasqua di Tivoli 6

Reti: 14’pt Insigne (r), 27’pt Lasagna; 44’st Bakayoko

Note: terreno in buone condizioni nonostante la pioggia. Ammoniti: Di Lorenzo, Samir, Zeegelar. Angoli: 2-7. Recupero 2′; 4′