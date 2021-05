Napoli, beffa nel recupero: il Cagliari si prende un pari

Azzurri raggiunti dal gol di Nandez, dopo il vantaggio iniziale con Osimhen. Forti dubbi sul secondo gol annullato all’attaccante nigeriano, per una spinta

Pari e recriminazioni per il Napoli, bloccato sull’1-1 dal Cagliari, nel match casalingo della 34esima. Un gol in avvio di Osimhen sembra spianare la strada. Nella ripresa il raddoppio pare a portata di mano. Sul taccuino tante occasioni, una cannonata di Demme, col tiro da fuori a stamparsi sulla traversa. Ed anche una decisione assai dubbia: il raddoppio annullato ad Osimhen, per l’arbitro Fabbri reo di spinta a Godin. Nel finale, però, il forcing sardo. Prima una gran respinta di Meret, su girata ravvicinata dell’ex Pavoletti, Quindi la beffa nel recupero, un extra time di ben sei minuti. A firmarla è Nandez (in foto), imbeccato da un lungo lancio di Duncan: il tiro si insacca sul primo palo. Dopo la vittoria della Juventus a Udine, il Napoli scivola al quinto posto: e si mangia le mani.

NAPOLI-CAGLIARI 1-1 (1-0)

Napoli (4-2-3-1): Meret 7.5; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Hysaj 5; Ruiz 5.5 (36′ st Bakayoko 5.5), Demme 7; Lozano 5.5 (23′ st Politano 5.5), Zielinski 6.5 (36′ st Elmas 5.5), Insigne 6; Osimhen 7 (31′ st Mertens 5.5). In panchina: Contini, Idasiak, Rrahmani, Mario Rui, Maksimovic, Zedadka, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gattuso 5.5

Cagliari (3-5-1-1): Cragno 6.5; Ceppitelli 5.5 (32′ st Simeone 6), Godin 5, Carboni 6; Zappa 6.5 (37′ st Calabresi sv), Nandez 7, Duncan 5.5, Deiola 5 (26′ st Asamoah 6.5), Lykogiannis 6.5 (37′ st Cerri sv); Nainggolan 6; Pavoletti 6.5. In panchina: Vicario, Aresti, Walukiewicz, Rugani, Tripaldelli, Klavan, Joao Pedro. Allenatore: Semplici 6.5

Arbitro: Fabbri di Ravenna 5

Reti: 13′ pt Osimhen; 49′ st Nandez

Note: giornata soleggiata; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Godin, Deiola, Pavoletti, Demme. Angoli: 3-1 per il Napoli. Recupero: 1′; 7′.