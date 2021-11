I granata escono a testa alta dallo Stadio Arechi. Per gli azzurri decima vittoria in undici partite, un ruolino di marcia impressionante che non può non far sognare i tifosi per un traguardo storico come lo scudetto

Napoli batte 1-0 la Salernitana e si aggiudica il derby campano. Senza Osimhen e Insigne, la capolista fa una grandissima fatica e la spunta solo grazie a un sinistro di Zielinski dopo una traversa di Petagna (61′). Poi Di Lorenzo salva sulla linea una punizione di Ribery (81′). Espulsi Kastanos e Koulibaly.

La Salernitana esce a testa alta dallo Stadio Arechi, Ribery e compagni sono rimasti in partita con la capolista fino alla fine sfiorando anche a più riprese il gol. Con questo spirito e voglia di lottare la salvezza non è un traguardo impossibile.

Per il Napoli decima vittoria in undici partite (eguagliata la squadra di Sarri e Higuain), un ruolino di marcia impressionante che non può non far sognare i tifosi per un traguardo storico come lo scudetto che manca ormai da troppo tempo.

“La Salernitana ha fatto una grandissima partita, rimasta in bilico fino all’ultimo. Tutte e due le squadre avevano la necessità dei tre punti ed è stata una gara difficile. Noi abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più e l’abbiamo portata a casa, per questo gli faccio i complimenti” – ha affermato Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, commentando la vittoria. “Sono orgoglioso di essere stato accettato da un gruppo fantastico, che va sostenuto. Oggi la squadra ha fatto il Napoli, i ragazzi sono stati perfetti“, ha aggiunto.

Sull’assenza di Insigne, Spalletti ha detto: “Insigne ha una affaticamento muscolare e rischiava di farsi male, evitando così qualsiasi rischio. Ne abbiamo parlato e alla fine si è deciso così non c’è nessun caso. Anche Osimhen aveva già dei problemi, che abbiamo provato a tenere nascosto”. “Ho fatto giocare dall’inizio Mertens perchè Petagna sarebbe stato più utile entrando a partita in corsa o per sbloccarla o anche per difendere, così come è stato”, ha puntualizzato Spalletti.

Infine sul rosso a Koulibaly. “Era al limite, la trattenuta c’è stata e l’arbitro ha deciso così. Ci dobbiamo adeguare e sopperire ora alla sua assenza”, ha concluso Spalletti.