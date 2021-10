No Green Pass, quindicesimo sabato di lotta: Da Milano a Napoli ancora migliaia in piazza

A Genova è intervenuto il leader dei portuali, Stefano Puzzer

Da Milano a Torino fino a Napoli: ancora in piazza centinaia di migliaia di persone che si oppongono al Green pass, il lasciapassare che alimenta ingiustizie e discriminazioni.

A Milano presidio di lotta in piazza Duomo. il sit-in ‘No paura Day’ in piazza Duomo. Circa 5 mila persone si sono ritrovate per un’assemblea. In concomitanza, un corteo spontaneo è partito da piazza Fontana. Cori “No Green pass” e “La gente come noi non molla mai”. Promossi blocchi stradali.

3 mila si sono radunati in piazza Dante, a Trento, per poi sfilare per le vie del centro e protestare contro il green pass obbligatorio sul posto di lavoro. Il corteo è stato aperto dalle ‘donne in bianco’, “a testimonianza delle problematiche che vanno a colpire le donne lavoratrici”, si legge in un volantino diffuso durante la manifestazione. Tanti gli striscioni di solidarietà con la protesta di Trieste.

Pisa, oltre 4 mila persone in corteo. L’iniziativa è promossa dal Comitato Toscano No Green Pass e No G20 e i manifestanti sono arrivati da Livorno, Massa, Carrara, Firenze, Pistoia e anche da La Spezia. Cartelli di solidarietà ai Coordinamenti No Green Pass di Trieste.

A Genova 3 mila persone con Stefano Puzzer e i portuali di Trieste. Puzzer, ha parlato a piazza Matteotti.

A Firenze assemblea in piazza e corteo. Iniziativa partita in corso in piazza Santissima Annunziata, promossa da un coordinamento unitario dei gruppi che in questo ultimo anno e mezzo si sono opposti alle misure anti covid, a partire dai vaccini fino al Green pass. ‘Firenze No Green Pass’.

A Napoli, 2 mila persone hanno sfilato in Via Toledo.