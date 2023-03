Napoli-Atalanta 2-0. Spalletti: “il popolo partenopeo si merita questa vittoria”

I bergamaschi puniti da Kvaratskhelia e Rrahmani

Il Napoli vince 2-0 contro l’Atalanta e torna al successo in campionato, portandosi virtualmente a +18 sul secondo posto, in attesa della Lazio. Dopo un primo tempo equilibrato, una discreta Atalanta viene punita dall’ennesima perla del fenomeno Kvaratskhelia e poi dall’incornata di Rrahmani.

“Sono partite di grandissimo livello, avevamo davanti un’Atalanta che ha fatto una grande partita e ci ha creato difficoltà da un punto di vista dei duelli in campo. Il fatto di far gol e riuscire a vincere questa partita è importantissimo per la squadra perché venivamo da una sconfitta. I giocatori si meritano questo risultato contro una squadra allenata benissimo, ma se lo merita anche il popolo napoletano che è sempre eccezionale”. Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri, ai microfoni di Dazn.

“È stato divertente sentire in settimana come si sono avventati sulla preda dopo che abbiamo perso una partita la scorsa settimana“, aggiunge il tecnico, che poi parla di Kim, uscito acciaccato: “In partita ne fa 20 di cose incredibili: per me davvero è il centrale più forte del mondo e lui codifica tutto quello che gli dici. Quando parte a volte con la palla e decide di fare certe percussioni, lui attraversa il campo in 5 secondi e con queste vampate di velocità ti porta da solo la palla nell’area avversaria; quando avrà preso confidenza con la convinzione di essere il più forte di tutti non si sa fin dove potrà arrivare. Ora sta benissimo: gli ho detto di non inventarsi nulla perché domani ci si allena”.

Entusiasta Aurelio De Laurentiis, presidente dei partenopei che ha commentato via social il successo degli azzurri sui bergamaschi: “Immenso Napoli. Una gioia vederlo giocare. Forza Napoli sempre”