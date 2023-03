Sanità: De Luca condivide proposte del Governo

“Siamo felici” la risposta di Imma Vietri di FdI in una nota

In una nota odierna, la deputata Imma Vietri, Capogruppo di FdI alla Commissione Politiche Sociali della Camera rispondendo alle dichiarazioni del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in relazione all’idea di includere i privati accreditati per ridurre le liste d’attesa, precisa:

“Siamo felici che le proposte del Governo Meloni in materia di sanità vengano condivise da De Luca. L’idea di includere i privati accreditati per ridurre le liste d’attesa non è sua, bensì del Ministro della Salute Ignazio Schillaci e risale agli inizi di febbraio (precisamente l’8 febbraio scorso). E, anche per quanto riguarda il processo di digitalizzazione della Sanità, non è certo una novità di oggi ma è previsto dal Pnrr“.

Infine, la capogruppo di FdI aggiunge e conclude:

“De Luca continua a scaricare le responsabilità dei ritardi nelle liste di attesa sul Governo Meloni, che si è insediato da appena quattro mesi. E’ davvero inaccettabile, poiché è lui a gestire la Sanità Campana da più di sette anni. Invece di raccontare balle, come fa ormai ogni giorno, dovrebbe solo scusarsi con i cittadini per il suo fallimento amministrativo e politico“.