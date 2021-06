La vittima si chiamava Antonio Avolio, raggiunto dai proiettili in via Teano

Agguato mortale nella periferia nord di Napoli.

Intorno alle 11.30 in via Teano (Piscinola), incrocio con via comunale Piscinola, Antonio Avolio, classe 91 e già noto alle ffoo, è stato ucciso in strada da colpi d’arma da fuoco. Carabinieri sul posto.