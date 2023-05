Milano, gli studenti contestano Landini: “siete i responsabili della miseria. I diritti ce li conquistiamo da soli”

Studenti, precari e disoccupati preparano la manifestazione del 26 maggio

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini è stato contestato dagli studenti davanti all’Università Statale di Milano, dove gli studenti alloggiano da una notte in tenda per protestare contro il caro affitti.

Tra le critiche esposte al sindacato c’è l’accusa di ingannare “i propri iscritti, imponendo la pacificazione sociale”. Durissime le accuse di uno studente: “Landini caro, i giovani stanno andando via dall’Italia per colpa delle vostre politiche sindacali. Ci avete traditi, siete qui solo per fare le vostre passerelle”. E non solo. Gli studenti contestano il sindacato per le azioni inefficaci, sin dai tempi del Jobs Act di Renzi, o di contraddizioni come le aziende sfruttatrici di giovani lavoratori scelti per il Concertone del Primo Maggio

“Che sia chiaro: non accettiamo passerelle dei responsabili della miseria in cui siamo costretti a vivere – sottolineano gli studenti – I diritti ce li conquistiamo da soli, organizzandoci assieme alle organizzazioni di classe e conflittuali di questo paese: verso la mobilitazione nazionale sotto le Regioni del 16 maggio e lo sciopero generale del 26 maggio“

CiCre