Magico Napoli al Maradona, travolge il Liverpool per 4-1

Presidente Aurelio De Laurentiis: “Una serata che ricorderò per sempre. Un grande orgoglio essere il presidente di questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e il suo staff“

Straordinaria prestazione della squadra di Spalletti, che ha superato 4-1 il Liverpool allo stadio ‘Maradona’ dominando all’esordio nel gruppo A di Champions. Palo di Osimhen dopo pochi secondi e vantaggio di Zielinski, che si procura e trasforma il rigore. Altro penalty per il Napoli, ma Alisson salva sul nigeriano. Raddoppia Anguissa alla mezz’ora, infortunio muscolare per Osimhen: dentro Simeone che fa tris su assist di Kvaratskhelia. Dopo l’intervallo si ripete Zielinski, accorcia Diaz ma non può bastare a Klopp che incassa il poker.

“E’ un risultato importante. Noi prendiamo le misure del match in base all’avversario, se si chiama Liverpool il risultato come quello di stasera fa clamore” – ha detto Spalletti al termine della partita parlando ad Amazon Prime. “E’ fondamentale – ha spiegato Spalletti – saper giocare il proprio calcio, dando seguito a questo per 95′, senza giocare a sprazzi. Prima del match ho detto che non avrei firmato per il pari perchè non si fa mai, si tenta sempre di dare la convinzione ai propri giocatori di giocarsela contro tutti, non farli sentire con limiti, sapendo che niente è impossibile”.



Spalletti guarda al successo di stasera ma anche al futuro: “Abbiamo giocato – ha detto – una buona partita, niente presunzione e arroganza, domani mattina ti alleni bene, perchè tutti i giorni devi dare il massimo. Non puoi accendere la luce stasera e contro lo Spezia spegni l’interruttore. L’inizio di stagione è molto positivo, proseguiamo concentrati”.

Eloquente il commento su Twitter del presidente Aurelio De Laurentiis: “Una serata che ricorderò per sempre. Un grande orgoglio essere il presidente di questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e il suo staff. Bravi tutti e grazie grazie grazie al pubblico del Maradona!”