Mélenchon, il voto utile in Italia è per l’Unione Popolare e Luigi de Magistris

“

Conferenza stampa a Roma

“Il voto utile è come la tattica del boa. Bisogna avere la forza e la pazienza di condurre una linea politica fino al punto in cui si ottiene la fiducia delle persone. A tutti coloro che votano a sinistra in Italia dico: se aiutate l’Unione Popolare fate un’azione utile per il vostro Paese. Votare per qualcuno che non rispettate è un’offesa per voi stessi. Se votate utile, votate De Magistris”. Così Jean-Luc Mélenchon presidente della Nupes, principale forza di opposizione in Francia, in conclusione della conferenza stampa organizzata a Roma da Unione Popolare di Luigi De Magistris.

“La sinistra sparisce dappertutto in Europa perchè ha rinunciato ad esprimere le contraddizioni della società. Non vuole far arrabbiare nessuno – ha aggiunto – In Italia, come in Francia – ora sono tutti d’accordo. Se non aveste Luigi De Magistris di cosa potreste parlare? E’ l’unico che accetta questa conflittualità. Qui il Partito Democratico deve fare un dibattito con lui. Chi non viene a discutere con l’Unione Popolare è perchè non ha nulla da dire”