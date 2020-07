Lozano gela il Genoa, Napoli ok

Azzurri corsari a Marassi: 2-1

Napoli corsaro a Marassi, Genoa sempre più giù. Gli azzurri passano 2-1, grazie a Mertens e Lozano. Temporaneo pareggio rossoblu di Goldaniga, su deviazione di testa da calcio d’angolo. In apertura, annullata rete di Elmas, per un controverso episodio: la mano di Manolas, apparsa involontaria. E ora, in attesa della Roma, il Napoli è quinto da solo.

GENOA-NAPOLI 1-2 (0-1)

Genoa (3-5-2): Perin 6; Goldaniga 6.5, C.Zapata 6, Masiello 5.5; Biraschi 5.5 (82′ Ghiglione sv), Behrami 5.5 (64′ Lerager 5.5), Schone 6.5, Cassata 6 (71′ Iago Falque 6), Barreca 6; Pinamonti 5.5 (82′ Favilli sv), Sanabria 5 (71′ Pandev 6). In panchina: Ichazo, Marchetti, Jagiello, Destro, Ankersen, Rovella, Soumaoro. Allenatore: Nicola 6

Napoli (4-3-3): Meret 6; Hysaj 6.5, Maksimovic 5.5, Manolas 6, Mario Rui 6.5; Elmas 6.5 (82′ Zielinski sv), Lobotka 6, Fabian Ruiz 6.5 (87′ Allan sv); Politano 5.5 (63′ Lozano 7), Mertens 7 (63′ Milik 6), Insigne 6.5 (82′ Younes sv). In panchina: Ospina, Karnezis, Callejon, Luperto, Di Lorenzo, Ghoulam. Allenatore: Gattuso 6.5

Reti: 46′ Mertens; 49′ Goldaniga, 66′ Lozano

Arbitro: Mariani di Aprilia 6

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Goldaniga. Angoli: 8-6 per il Napoli. Recupero: 1′, 4′