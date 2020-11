Lo spirito di Diego sul Napoli: poker alla Roma

Il 4-0 degli azzurri in maglia stile “Argentina”: apre Insigne con una punizione “alla Diego”, poi Fabian Ruiz, Mertens e Politano

Dieguito nel cuore e nell’anima, oltre che nel minuto di silenzio al San Paolo, futuro stadio Maradona. In un giorno così, il Napoli indossa la quarta maglia a strisce bianche e azzurre, stile Argentina, e non è un caso. In campo poi rifila un poker alla Roma, nel posticipo della nona giornata, sorretto da grandi motivazioni. Apre Insigne su punizione, infilata nel sette. Un colpo alla Diego – anche se di destro – nella stessa porta dell’incredibile gol del Pibe alla Juventus, il 3 novembre 1985, su calcio piazzato in area. A completare l’opera, nella ripresa, sono Fabian Ruiz, con un sinistro dal limite, un tap in di Mertens, su respinta corta del portiere, e Politano, dribblando l’estremo difensore Mirante. Anche quest’ultima una giocata “maradoniana”, per issare il Napoli al quarto posto (17 punti), in condominio con Juventus e proprio la Roma.

NAPOLI-ROMA 4-0 (1-0)

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 7.5, Koulibaly 7.5, Mario Rui 6.5; Fabian Ruiz 7, Demme 7 (38′ st Lobotka 6.5), Zielinski 7 (32′ st Elmas 6.5); Lozano 6.5 (22′ st Politano 7), Insigne 7.5; Mertens 7.5 (38′ st Petagna sv). In panchina: Contini, Ospina, Malcuit, Llorente, Maksimovic, Ghoulam. Allenatore: Gattuso 7.5

Roma (3-4-2-1): Mirante 4; Mancini 6 (38′ st Juan Jesus 5.5), Cristante 5, Ibanez 5; Karsdorp 5, Pellegrini 4.5 (34′ st Borja Mayoral sv), Veretout 5 (1′ st Villar 6), Spinazzola 6; Pedro 5, Mkhitaryan 5; Dzeko 4.5 (26′ st Carles Perez 5.5). In panchina: Farelli, Pau Lopez, Bruno Peres, Diawara, Feratovic, Providence, Calafiori. Allenatore: Fonseca 5

Arbitro: Di Bello di Brindisi 6

Reti: 31′ pt Insigne; 20′ st Fabian Ruiz, 36′ st Mertens, 42′ st Politano

Note: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Ibanez, Di Lorenzo, Cristante. Angoli: 11-4 per il Napoli. Recupero: 2′; 0′