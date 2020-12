Napoli, appello di Gattuso: “Maradona leggenda, ma troppi senza mascherina. Facciamo i bravi”

Il tecnico del Napoli parla delle manifestazioni spontanee per ricordare Dieguito in città: “Capisco l’affetto ma da domani spero si facciano le cose come si deve. Si sta soffrendo ma tutti abbiamo il dovere di fare bene”

Una serata fuori dal comune, per l’omaggio a Maradona, conclusa con il poker alla Roma. E a fine gara c’è il fuoriprogramma di Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport. “Forse non dovrei dirla, ma la dico. Siamo tristi per la scomparsa di Maradona, però – sbotta il tecnico – in questo momento la città deve avere buon senso, troppa gente non ha indossato la mascherina. Rischiamo di pagare le conseguenze”. A Gattuso avevano chiesto del clima a Napoli in questi giorni, venati dal dolore. Lui però introduce un tema scomodo: gli assembramenti durante le spontanee commemorazioni di Maradona, in diversi luoghi, a partire dall’area esterna allo stadio. “Maradona è una leggenda – spiega-. Però in questo momento bisogna fare i bravi altrimenti se ne pagano le conseguenze. Capisco l’affetto ma da domani spero si facciano le cose come si deve. La città sta soffrendo ma tutti abbiano il dovere di fare bene”.