L’Asl blocca il Napoli: “Niente match con la Juventus”

Il colpa di scena con gli azzurri pronti a partire per Torino in aereo

Colpo di scena alla vigilia di Juventus-Napoli: Le Asl Napoli 1 centro e Napoli 2 Nord bloccano la comitiva azzurra, in procinto di partire per Torino in aereo. Trasferta vietata per ragioni sanitarie: decisiva la positività al Covid di due calciatori (Zielinski ed Elmas). Da quanto si apprende, tutta la squadra del Napoli, compresi i calciatori risultati negativi al test Covid, dovrà osservare un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni.