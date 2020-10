Gli azzurri bloccati dall’Asl per i due casi di positività e posti in isolamento

Caos Juventus-Napoli per il Covid, la Lega Serie A conferma la disputa della gara. A chiudere una giornata convulsa arriva una nota all’Ansa della “Confindustria del pallone”. “La Lega Serie A – afferma – conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani alle 20.45”. Sul caso, però, non è ancora scritta la parola fine.