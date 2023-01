Un colpo di testa Dzeko su assist di Dimarco decide la partita nella ripresa

Allo stadio San Siro è un colpo di testa di Dzeko su cross di Dimarco a decidere il big match. È la prima sconfitta in campionato per gli uomini di Spalletti. Il Napoli che resta primo, ora a +5 sul Milan che recupera tre punti in questa 16^ giornata. Inzaghi va invece a -8 dalla capolista, al quarto posto della classifica