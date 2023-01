Tunisia: scandalo rifiuti della Campania, condannato l’ex ministro dell’Ambiente

Una società tunisina li importò illegalmente dall’Italia

La notizia di queste ore. La camera penale del tribunale di primo grado di Tunisi ha condannato l’ex ministro dell’Ambiente tunisino, Mustapha Aroui a tre anni di reclusione per lo scandalo dei rifiuti campani importati illegalmente. L’altro ex ministro dell’Ambiente, Chokri Belhassen, è stato assolto.

Altre tre persone coinvolte in questo caso sono state condannate a tre anni mentre un dirigente del Ministero dell’Ambiente è stato condannato a dieci anni di reclusione. Il titolare dell’impresa di importazione di rifiuti, è stato condannato, in contumacia, a 15 anni di reclusione. Mustapha Aroui era stato arrestato nel dicembre 2020 dopo il suo licenziamento dal ministero degli Affari locali e dell’ambiente, dopo sei mesi in carica.

La vicenda risale all’estate 2020 quando le dogane tunisine scoprirono centinaia di container di rifiuti domestici, la cui importazione è vietata dalla legislazione tunisina e dalle convenzioni internazionali, ma che furono presentati amministrativamente dall’azienda importatrice come rifiuti plastici “non pericolosi”.

Sul caso venne aperta in Tunisia prima un’indagine amministrativa e poi una penale che ha visto indagate 26 persone per corruzione, compresi i funzionari della dogana e l’ex ministro dell’Ambiente, Mustapha Aroui, che venne arrestato.

Dopo un lungo periodo di consultazioni e grazie alla firma di un accordo di cooperazione istituzionale tra Itala e Tunisia nel febbraio 2022, 213 container di rifiuti sono tornati in Italia al porto di Salerno

“Uno scandalo questo dei rifiuti partiti dalla Campania che nessun consigliere mi ha aiutato a portare alla luce e a denunciare, fui lasciata sola – denuncia il consigliere Maria Muscarà – ora arrivano le condanne in Tunisia, mentre in Italia ancora si dorme. Il ministro che subito fu “deposto” adesso si fa tre anni di carcere. Invece in Regione Campania, dove i dirigenti che dovrebbero occuparsi del corretto iter di esportazione rifiuti, lautamente pagati per questo, non sanno neanche mettere in atto la procedura corretta, tutto tace. Guai a dire a questo punto che la Tunisia abbia fatto meglio dell’Italia, molto velocemente ha trovato i colpevoli e concluso l’iter giudiziario.