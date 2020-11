Insigne superstar, l’Italia stende la Polonia

Nations League, gli azzurri balzano in testa al gruppo col 2-0 ai polacchi. Jorginho sblocca su rigore, raddoppia Berardi su assist del capitano del Napoli

Lorenzo il magnifico trascina l’Italia in Nations League. Con un Insigne superstar, gli azzurri stendono la Polonia a Reggio Emilia. Il 2-0 consente un balzo in testa al gruppo A1, con 9 punti, superando proprio i polacchi. Ad un turno dalla fine, la classifica vede l’Olanda seconda (8 punti), per effetto del 3-1 casalingo alla Bosnia, la Polonia terza (8) e i bosniaci ultimi (2). A sbloccare il match Jorginho su rigore, spiazzando il portiere. Il penalty era stato concesso per fallo su Belotti, placcato a centro area. Nella ripresa raddoppia il sinistro ravvicinato di Berardi, da poco subentrato, imbeccato da un’invenzione di Insigne. Maiuscola prestazione per il capitano del Napoli, a cui l’arbitro Turpin annulla pure un gol, nel primo tempo, per fuorigioco di Belotti. Adesso l’Italia è attesa dall’ultimo sforzo: la trasferta in Bosnia di mercoledì, per strappare il pass alla final four dell’ottobre 2021.

(Foto Nazionale Italiana/Twitter)

ITALIA-POLONIA 2-0 (1-0)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (44’st Di Lorenzo), Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi (19’st Berardi), Belotti (34’st Okaka), Insigne (44’st El Shaarawy). In panchina: Sirigu, Cragno, Calabria, Pessina, Romagnoli, Tonali, Soriano, Ferrari. Allenatore: Allenatore: Mancini (in panchina il vice Evani)

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder (1’st Goralski); Szymanski (1’st Zielinski), Linetty (29’st Milik), Jozwiak (1’st Grosicki); Lewandowski. In panchina: Skorupski, Fabianski, Bochniewicz, Walukiewicz, Kedziora, Rybus, Placheta, Piatek. Allenatore: Brzeczek

Arbitro: Turpin (Francia)

Reti: 27’pt Jorginho (rig), 39’st Berardi

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulso al 32’st Goralski espulso per doppia ammonizione. Ammoniti: Krychowiak, Belotti. Angoli: 9-0 per l’Italia. Recupero: 3′, 3′